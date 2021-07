Vaccini Italia, Costa: "Terza dose da fine dicembre" (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - "Per la Terza dose di vaccino anti Covid" in Italia ci vorrà probabilmente un anno" dal primo ciclo. "Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di CusanoItaliaTv. "Noi siamo nelle condizioni di proseguire con le 500mila dosi di vaccino" anti Covid "giornaliere e con" l'obiettivo dell'"immunità di gregge entro fine settembre. Possiamo farlo", ha confermato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) - "Per ladi vaccino anti Covid" inci vorrà probabilmente un anno" dal primo ciclo. "Abbiamo iniziato a vaccinare a2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a". Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea, ospite di CusanoTv. "Noi siamo nelle condizioni di proseguire con le 500mila dosi di vaccino" anti Covid "giornaliere e con" l'obiettivo dell'"immunità di gregge entrosettembre. Possiamo farlo", ha confermato ...

Advertising

dukana2 : RT @CCKKI: @robertdolci @svirgola2 @giusigrasso @info_zampa @Il_Vitruviano @PMO_W @umanesimo @maxdantoni @dukana2 @donnadimezzo @Aramcheck7… - vitalozzo2012 : RT @ilpresidenthe: Comunque raga, io non sono contro i vaccini in generale, ne ho fatti a decine. Però se ci pensate a che serve vaccinare… - fisco24_info : Vaccini Italia, Costa: 'Terza dose da fine dicembre': Il sottosegretario: 'Immunità di gregge entro fine settembre,… - TV7Benevento : Vaccini Italia, Costa: 'Terza dose da fine dicembre'... - ilpresidenthe : Comunque raga, io non sono contro i vaccini in generale, ne ho fatti a decine. Però se ci pensate a che serve vacci… -