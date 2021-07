Vaccini: “Da fine dicembre si potrebbe partire con la terza dose”. L’annuncio choc del sottosegretario Costa (Di martedì 6 luglio 2021) Tanto per cambiare (!), intervenendo sui Vaccini, stamane il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha annunciato che “Per la terza dose di vaccino anti Covid in Italia ci vorrà probabilmente un anno dal primo ciclo. Abbiamo iniziato a vaccinare a fine dicembre 2020, quindi le terze dosi potrebbero essere somministrare a fine dicembre“. Dunque, premessa forse ‘l’eccessiva fretta’ di tale affermazione (quando siamo ancora ad appena il 32% di vaccinati in Italia), irrita e basta questo nuovo ‘capovolgimento’ di cose: ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Tanto per cambiare (!), intervenendo sui, stamane ilalla Salute, Andrea, ha annunciato che “Per ladi vaccino anti Covid in Italia ci vorrà probabilmente un anno dal primo ciclo. Abbiamo iniziato a vaccinare a2020, quindi le terze dosiro essere somministrare a“. Dunque, premessa forse ‘l’eccessiva fretta’ di tale affermazione (quando siamo ancora ad appena il 32% di vaccinati in Italia), irrita e basta questo nuovo ‘capovolgimento’ di cose: ...

