Vaccinazioni, portale aperto nel weekend per le prenotazioni degli adolescenti (Di martedì 6 luglio 2021) Ma per ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid gli adolescenti dovranno aspettare il 16 agosto. Potranno fissare l’appuntamento in uno dei centri vaccinali della Toscana. O, in alternativa, rivolgersi ai medici di famiglia o ai pediatri di libera scelta Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 6 luglio 2021) Ma per ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid glidovranno aspettare il 16 agosto. Potranno fissare l’appuntamento in uno dei centri vaccinali della Toscana. O, in alternativa, rivolgersi ai medici di famiglia o ai pediatri di libera scelta

Advertising

iltirreno : ??Ecco come e quando prenotare l'appuntamento per le vaccinazioni dei giovanissimi ??di Martina Trivigno - lagenda70889069 : Al via sul portale del Piemonte il cambio data per le vaccinazioni: 6.119 nella prima giornata le richieste… - newsbiella : Vaccinazioni, parte sul portale della Regione il cambio data: oltre 6mila gli spostamenti nella prima giornata - infoitinterno : Vaccinazioni: in Toscana riapre il portale per le prenotazioni. Al via anche la fascia 12-15 anni - Lavitadelpopolo : A partire da lunedì 5 luglio ci si potrà dunque recare anche al Giovanni XXIII per ricevere il siero, con orario 8-… -