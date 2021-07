Usa, si fa un buco nei pantaloni per fare sesso con un detenuto: condannata una guardia carceraria di 26 anni (Di martedì 6 luglio 2021) “Ho visto cose ??piuttosto disgustose nei miei 26 anni di lavoro in una prigione ma queste sono in cima alla lista. Questo è qualcosa che solo una mente depravata può inventare. Ha fatto un giuramento che ha tradito e così facendo ha messo in pericolo la vita dei suoi colleghi“. Così l’assistente dello sceriffo californiano Steve McComas durante il processo contro la guardia carceraria americana Tina Gonzalez, 26 anni. La donna è stata condannata a 7 mesi di carcere al termine dei quali dovrà rimanere 2 anni in libertà vigilata per aver compiuto atti osceni con uno dei detenuti sotto la ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) “Ho visto cose ??piuttosto disgustose nei miei 26di lavoro in una prigione ma queste sono in cima alla lista. Questo è qualcosa che solo una mente depravata può inventare. Ha fatto un giuramento che ha tradito e così facendo ha messo in pericolo la vita dei suoi colleghi“. Così l’assistente dello sceriffo californiano Steve McComas durante il processo contro laamericana Tina Gonzalez, 26. La donna è stataa 7 mesi di carcere al termine dei quali dovrà rimanere 2in libertà vigilata per aver compiuto atti osceni con uno dei detenuti sotto la ...

