USA | Pentagono cancella contratto da 10 miliardi per cloud assegnato a Microsoft

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Ilha deciso dire JEDI – acronimo di Joint Enterprise Defense Infrastructure – ilda 10di dollari per ilche era statoe sul quale il colosso di Redmond si stava scontrando con Amazon. Nella nota che annuncia la decisione, il Dipartimento della difesa ha affermato che chiederà ae Amazon di lavorare su un nuovo(lo Joint WarfighterCapability, o JWCC). Il passo è ritenuto necessario dalla Difesa USA, in quanto sono le ...

Il passo è ritenuto necessario dalla Difesa, in quanto sono le due uniche società che hanno i requisiti per poterlo fare. "Rispettiamo e accettiamo" la decisione del"di muoversi su una ...Il contratto da 10 miliardi di dollari in 10 anni per la Joint Enterprise Defense Infrastructure, che avrebbe dovuto creare un sistema unico di servizi e gestione dei dati delsul cloud, ...Il Pentagono ha deciso di cancellare Jedi, Joint Enterprise Defense Infrastructure, il contratto da 10 miliardi di dollari per il cloud che era stato assegnato a Microsoft e sul quale il colosso di Re ...(Teleborsa) - Il Pentagono ha deciso di cancellare JEDI - acronimo di Joint Enterprise Defense Infrastructure - il contratto da 10 miliardi di dollari per il cloud che era stato assegnato a Microsoft.