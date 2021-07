Usa, nel weekend del 4 luglio 400 sparatorie e oltre 150 morti (Di martedì 6 luglio 2021) Nel weekend del 4 luglio , festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti, circa 150 persone sono rimaste uccise in conflitti a fuoco. oltre 400 sparatore in tutto il paese, concentrate in larga misura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) Neldel 4, festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti, circa 150 persone sono rimaste uccise in conflitti a fuoco.400 sparatore in tutto il paese, concentrate in larga misura ...

