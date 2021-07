Usa, il Pentagono cancella un contratto da 10 miliardi con Microsoft per il cloud (Di martedì 6 luglio 2021) Il Pentagono cancella Jedi, (Joint Enterprise Defense Infrastructure), il contratto da 10 miliardi di dollari per il cloud che era stato assegnato a Microsoft e sul quale il colosso di Redmond si sta scontrando con Amazon. cancellando Jedi il Pentagono lascia intravedere che la difesa americana chiederà a Microsoft e Amazon di lavorare su un nuovo cloud (lo Joint Warfighter cloud Capability, o Jwcc), un passo ritenuto necessario dalla Difesa Usa, essendo le uniche due società che hanno i requisiti per ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) IlJedi, (Joint Enterprise Defense Infrastructure), ilda 10di dollari per ilche era stato assegnato ae sul quale il colosso di Redmond si sta scontrando con Amazon.ndo Jedi illascia intravedere che la difesa americana chiederà ae Amazon di lavorare su un nuovo(lo Joint WarfighterCapability, o Jwcc), un passo ritenuto necessario dalla Difesa Usa, essendo le uniche due società che hanno i requisiti per ...

