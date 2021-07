Usa, 150 morti nel weekend dell’Independence Day causa armi da fuoco: in tutto 400 sparatorie (Di martedì 6 luglio 2021) Settantadue ore di sangue, un fine settimana dove le armi da fuoco hanno ucciso almeno 150 persone negli Stati Uniti. Sono allarmanti i dati del Gun Violence Archive relativi al weekend del 4 luglio, giorno dell’Independence Day. Da venerdì a domenica infatti gli Usa sono stati attraversati da un’ondata di violenza: solo a New York ci sono state 26 vittime tra morti e feriti in 21 sparatorie, ma la situazione più grave è a Chicago, che ha registrato 14 morti e 83 feriti. Negli ultimi due anni, complice la pandemia da Covid-19, gli americani si sono armati sempre di più e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Settantadue ore di sangue, un fine settimana dove ledahanno ucciso almeno 150 persone negli Stati Uniti. Sono allarmanti i dati del Gun Violence Archive relativi aldel 4 luglio, giornoDay. Da venerdì a domenica infatti gli Usa sono stati attraversati da un’ondata di violenza: solo a New York ci sono state 26 vittime trae feriti in 21, ma la situazione più grave è a Chicago, che ha registrato 14e 83 feriti. Negli ultimi due anni, complice la pandemia da Covid-19, gli americani si sono armati sempre di più e ...

