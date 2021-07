Usa, 150 morti nel weekend. Cresce l’acquisto di armi da fuoco (Di martedì 6 luglio 2021) Nell’ultimo anno è cresciuto incredibilmente l’acquisto di armi negli Usa. Nel weekend dell’Indipendence Day, registrati 150 morti Un weekend di sangue, quello registrato negli Usa durante l’ultimo fine settimana. Durante i giorni dell’Indipendence Day, il 4 luglio, negli Stati Uniti sono state registrate oltre 400 sparatorie nelle quali hanno perso la vita almeno 150 persone. Questi i dati forniti dal Gun Violence Archive che si riferiscono ai soli giorni tra venerdì e domenica. New York ha contato 21 sparatorie per un totale di 26 tra morti e feriti. Peggio di tutte, invece, la città ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) Nell’ultimo anno è cresciuto incredibilmentedinegli Usa. Neldell’Indipendence Day, registrati 150Undi sangue, quello registrato negli Usa durante l’ultimo fine settimana. Durante i giorni dell’Indipendence Day, il 4 luglio, negli Stati Uniti sono state registrate oltre 400 sparatorie nelle quali hanno perso la vita almeno 150 persone. Questi i dati forniti dal Gun Violence Archive che si riferiscono ai soli giorni tra venerdì e domenica. New York ha contato 21 sparatorie per un totale di 26 trae feriti. Peggio di tutte, invece, la città ...

fattoquotidiano : Usa, 150 morti nel weekend dell’Independence Day causa armi da fuoco: in tutto 400 sparatorie - Adnkronos : #Usa, sangue nel weekend del #4luglio: almeno 150 morti in 400 sparatorie. - fanpage : Numeri drammatici per le sparatorie nel weekend del #4luglio negli USA - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Usa, 150 morti nel weekend dell’Independence Day causa armi da fuoco: in tutto 400 sparatorie - Quinta00876879 : RT @fattoquotidiano: Usa, 150 morti nel weekend dell’Independence Day causa armi da fuoco: in tutto 400 sparatorie -