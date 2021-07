Uomini e Donne, Mauro e Lisa si sono sposati: all’evento anche Ida Platano, ecco le foto della cerimonia (Di martedì 6 luglio 2021) Ottime notizie per i fan di Uomini e Donne in quanto Mauro e Lisa si sono sposati. La coppia aveva annunciato le nozze nel corso di una precedente puntata del talk show pomeridiano. L’evento si è tenuto il 4 luglio 2021 a seguito di un rinvio dovuto alla pandemia. Sul web, quindi, in queste ore L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 6 luglio 2021) Ottime notizie per i fan diin quantosi. La coppia aveva annunciato le nozze nel corso di una precedente puntata del talk show pomeridiano. L’evento si è tenuto il 4 luglio 2021 a seguito di un rinvio dovuto alla pandemia. Sul web, quindi, in queste ore L'articolo proviene da KontroKultura.

