Uomini e Donne, coppia del Trono Over si è sposata: ecco di chi si tratta e chi c’era alle nozze (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevamo annunciato su “Non Solo Riciclo”, gli ex protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne” Lisa Palugan e Mauro Faettini si sono sposati. Volete sapere i dettagli dell’evento? Tutto sul matrimonio di Lisa e Mauro Nel maggio scorso Mauro Fattini e Lisa Palugan erano tornati a “Uomini e Donne” (da dove erano usciti insieme nel 20017) per annunciare la data del loro matrimonio. L’avevano già fatto nel 2019, ma il COVID li ha spinti a rimandare. La data fatidica è stata domenica 4 luglio. Erano state invitate anche Ida Platano e Gemma Galgani. La prima c’era ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 luglio 2021) Come avevamo annunciato su “Non Solo Riciclo”, gli ex protagonisti deldi “” Lisa Palugan e Mauro Faettini si sono sposati. Volete sapere i dettagli dell’evento? Tutto sul matrimonio di Lisa e Mauro Nel maggio scorso Mauro Fattini e Lisa Palugan erano tornati a “” (da dove erano usciti insieme nel 20017) per annunciare la data del loro matrimonio. L’avevano già fatto nel 2019, ma il COVID li ha spinti a rimandare. La data fatidica è stata domenica 4 luglio. Erano state invitate anche Ida Platano e Gemma Galgani. La prima...

