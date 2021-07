Università: 14mila posti a Medicina, consigli 'extra studio' per superare test (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Mancano 2 mesi al test d'ingresso per la Facoltà di Medicina 2021 e migliaia di ragazzi trascorreranno l'estate sui libri. Le iscrizioni si chiudono il prossimo 22 luglio e fin da oggi è possibile iscriversi tramite il portale Universitaly. Secondo il bando ministeriale i posti disponibili sono 14.020, numero provvisorio in attesa di conferma. Il prossimo 12 luglio alle 12 il network legale e di formazione Consulcesi organizzerà un webinar per comprendere bene il bando. Annualmente, infatti - spiega Consulcesi in una nota - a causa di un'errata lettura del bando molti incappano in errori anche gravi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Mancano 2 mesi ald'ingresso per la Facoltà di2021 e migliaia di ragazzi trascorreranno l'estate sui libri. Le iscrizioni si chiudono il prossimo 22 luglio e fin da oggi è possibile iscriversi tramite il portale Universitaly. Secondo il bando ministeriale idisponibili sono 14.020, numero provvisorio in attesa di conferma. Il prossimo 12 luglio alle 12 il network legale e di formazione Consulcesi organizzerà un webinar per comprendere bene il bando. Annualmente, infatti - spiega Consulcesi in una nota - a causa di un'errata lettura del bando molti incappano in errori anche gravi che ...

Università, 14mila posti a Medicina: consigli 'extra studio' per superare test Yahoo Finanza Mancano 2 mesi al test d'ingresso per la Facoltà di Medicina 2021 e migliaia di ragazzi trascorreranno l'estate sui libri. Le iscrizioni si chiudono il prossimo 22 luglio e fin da oggi è possibile ...