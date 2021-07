Una vita anticipazioni | Santiago scappa e Genoveva assume una nuova domestica

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 luglio 2021) Tutti pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 7 luglio 2021? Andrà in onda su Canale 5 questo mercoledì la prima parte dell’episodio 1201 di Acacias 38 e scopriremo se alla fineè andato via per sempre dalla Spagna oppure no. Il giovane infatti ha ascoltato una conversazione tra Felipe e Mendez e ha capito che è arrivato il momento di andare via perchè probabilmente teme anche chepossa tradirlo. Il finto marito di Marcia ha anche ricevuto una lettera che sembra avvisarlo di qualcosa. Ha fatto i bagagli in pochissimi minuti e si prepara per andare via per sempre… Intanto Julio ...