Una Vita, anticipazioni: arriva MARCOS BACIGALUPE, ecco chi è (Di martedì 6 luglio 2021) Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela iberica faranno la conoscenza di MARCOS BACIGALUPE (Marcial Alvarez), un vecchio amico di Felicia Pasamar (Susana Soleto). L’uomo arriverà infatti nel quartiere di Acacias con una sola intenzione: andare a vivere lì. Di episodio in episodio, la sua presenza diventerà sempre più importante nelle storyline… Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni dall’11 al 17 luglio 2021 Una Vita, news: Felicia e i preparativi del matrimonio di Emilia e Cinta Prima di passare alle anticipazioni sul ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 luglio 2021) Nelle prossime puntate italiane di Una, i telespettatori italiani della telenovela iberica faranno la conoscenza di(Marcial Alvarez), un vecchio amico di Felicia Pasamar (Susana Soleto). L’uomo arriverà infatti nel quartiere di Acacias con una sola intenzione: andare a vivere lì. Di episodio in episodio, la sua presenza diventerà sempre più importante nelle storyline… Leggi anche: UNAdall’11 al 17 luglio 2021 Una, news: Felicia e i preparativi del matrimonio di Emilia e Cinta Prima di passare allesul ...

