Una vita, anticipazioni 6 luglio: Susana e Armando tornano ad Acacias (Di martedì 6 luglio 2021) Ad Una vita ci sarà il ritorno di due personaggi usciti di scena da ormai un po' di tempo: si tratta di Susana e Armando. I due, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata di oggi 6 luglio, faranno ritorno nel quartiere ed i vicini li metteranno al corrente delle novità ad eccezione dell'arresto di Maite. Nel frattempo, Felipe, a differenza di Genoveva, continuerà a fidarsi di Agustina e le proporrà di restare al servizio da lui occupandosi del suo vecchio appartamento e la domestica poco dopo riceverà una lettera scritta con il sangue. Una vita, spoiler 6 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 luglio 2021) Ad Unaci sarà il ritorno di due personaggi usciti di scena da ormai un po' di tempo: si tratta di. I due, come rivelano lerelative alla puntata di oggi 6, faranno ritorno nel quartiere ed i vicini li metteranno al corrente delle novità ad eccezione dell'arresto di Maite. Nel frattempo, Felipe, a differenza di Genoveva, continuerà a fidarsi di Agustina e le proporrà di restare al servizio da lui occupandosi del suo vecchio appartamento e la domestica poco dopo riceverà una lettera scritta con il sangue. Una, spoiler 6 ...

