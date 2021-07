Una bambina di 5 anni muore annegata nella piscina montata nel giardino di casa (Di martedì 6 luglio 2021) AGI – I capelli incastrati in un bocchettone per la purificazione dell'acqua potrebbero essere stata la causa del decesso di una bimba di 5 anni, morta annegata in una piscina installata in una abitazione privata a Trabia, piccolo comune in provincia di Palermo. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di martedì mentre la piccola si trovava nella vasca montata nel giardino di casa, all'interno si trovava la nonna mentre i genitori non erano presenti. A scoprire la bimba è stata la stessa nonna che ha trasportato la nipote in ospedale a Termini Imerese, dove però la ... Leggi su agi (Di martedì 6 luglio 2021) AGI – I capelli incastrati in un bocchettone per la purificazione dell'acqua potrebbero essere stata la causa del decesso di una bimba di 5, mortain unainstallata in una abitazione privata a Trabia, piccolo comune in provincia di Palermo. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di martedì mentre la piccola si trovavavascaneldi, all'interno si trovava la nonna mentre i genitori non erano presenti. A scoprire la bimba è stata la stessa nonna che ha trasportato la nipote in ospedale a Termini Imerese, dove però la ...

Advertising

ManeskiVic : @itsmwengo sei diventata una bambina che fortuna - blvdning : Mi sto per mettere a piangere in angolino come una bambina vi prego - sulsitodisimone : Una bambina di 5 anni muore annegata nella piscina montata nel giardino di casa - sarajsalvatore : @slaccialaccia MA VERO, PERÒ ALMENO LOOR MI METTONO DI BUON UMORE ANCHE SE POANGERO PEGGIO DI UNA BAMBINA - ssicuramentee2 : Mia madre ha già pronta l’immagine di una bambina triste che piange da mettere su Facebook in caso l’Italia perda!!! ?????????????????????????????????????? -