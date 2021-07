Un posto al sole: location e curiosità sulla serie tv italiana da record (Di martedì 6 luglio 2021) Tra le soap opera più amate dai telespettatori, c’è sicuramente ‘Un posto al sole‘, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20,45 circa su Rai Tre. Sono tante le curiosità legate alla narrazione di questa commedia romantica, ambientata interamente a Napoli. Tra le prime curiosità che forse i telespettatori non sanno, c’è quella che ‘Un posto al sole’ non è un prodotto televisivo italiano. Esso infatti trae origine dal format Neighbours, una serie televisiva australiana che narra delle vicende di alcune famiglie residenti in Ramsey Street. La narrazione della ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Tra le soap opera più amate dai telespettatori, c’è sicuramente ‘Unal‘, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20,45 circa su Rai Tre. Sono tante lelegate alla narrazione di questa commedia romantica, ambientata interamente a Napoli. Tra le primeche forse i telespettatori non sanno, c’è quella che ‘Unal’ non è un prodotto televisivo italiano. Esso infatti trae origine dal format Neighbours, unatelevisiva australiana che narra delle vicende di alcune famiglie residenti in Ramsey Street. La narrazione della ...

Advertising

amemomo_M : RT @AV_Irma: Coraggio, tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua i… - marco_piccolo : RT @FirstCisl: Ampio reportage de Il @sole24ore sulle iniziative organizzate in tutta Italia sul ruolo delle #Bcc per la ripresa economica… - FirstCisl : Ampio reportage de Il @sole24ore sulle iniziative organizzate in tutta Italia sul ruolo delle #Bcc per la ripresa e… - cvetkina1 : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 05/07 ??#twittamiBeautiful 2.314.000 16,99% ??#UnaVita 2.170.000 17,55% #BraveAndBeautiful 1.860.000 tiep… - infoitinterno : Classifica dei sindaci de Il Sole 24 Ore, Pizzarotti perde ancora posizioni e scivola al 97° posto -