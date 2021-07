Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 6 luglio: Ferri infuriato contro Volpicelli (Di martedì 6 luglio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 6 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Filippo si risveglia dopo l’operazione, ma qualcosa non sembra andato per il verso giusto. Ferri affronterà la situazione con rabbia e determinazione, chiedendo spiegazioni al professor Volpicelli. L’intervento a cui è stato sottoPosto Filippo è andato a buon fine, adesso non resta che aspettare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 luglio 2021)“Unal”, puntata del 62021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Filippo si risveglia dopo l’operazione, ma qualcosa non sembra andato per il verso giusto.affronterà la situazione con rabbia e determinazione, chiedendo spiegazioni al professor. L’intervento a cui è stato sottoFilippo è andato a buon fine, adesso non resta che aspettare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

nannierri : @valegrande73 @nio_fivestars @SaBella23754335 Meglio di un posto al sole - gazzettamantova : Cresce il gradimento per il sindaco di Mantova: dal 13° all’ottavo posto Il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore ri… - Rolando28149 : RT @Pinucci63757977: Il Sole 24ore pubblica la classifica di gradimento dei sindaci italiani: la non sindaca Raggi ottiene un brillante 94e… - Teleblogmag : L'operazione di Filippo é un successo ma al risveglio c'é una sorpresa non piacevole. #upas #unpostoalsole Iscrivi… - OlderGf : La sindaca della capitale Virginia #Raggi occupa il 94° posto nella classifica annuale dei sindaci dei capoluogo it… -