Un mix dove teatro | cinema | musica | letteratura si contaminano A Santarcangelo di Romagna Rn

Futuro Fantastico (II movimento). Festival mutaforme di meduse, cyborg e specie compagne è l'ultima tappa di Santarcangelo 2050, progetto che festeggia mezzo secolo di vita. Un mix dove teatro, cinema, musica, letteratura si contaminano. Uno degli spettacoli in cartellone: "Io non sono nessuno", di Emilia Verginelli (foto di Claudia Pajewski). INFO: Santarcangelo di Romagna (Rn), diverse sedi, 8-18 luglio. santarcangelofestival.com

