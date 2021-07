Un ex di Temptation Island critica Tommaso per il bacio con la tentatrice, ma lui aveva fatto la stessa cosa (Di martedì 6 luglio 2021) Alberto Maritato di Temptation Island critica Tommaso Nella seconda puntata di Temptation Island andata in onda ieri, lunedì 5 luglio, ha fatto molto scalpore il bacio che Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina Nulli Augusti, ha dato alla tentatrice Giulia. Ha molto sorpreso perché nella coppia era lui quello gelosissimo, in modo “patologico” come diceva la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 6 luglio 2021) Alberto Maritato diNella seconda puntata diandata in onda ieri, lunedì 5 luglio, hamolto scalpore ilcheEletti, fidanzato di Valentina Nulli Augusti, ha dato allaGiulia. Ha molto sorpreso perché nella coppia era lui quello gelosissimo, in modo “patologico” come diceva la L'articolo proviene da Novella 2000.

