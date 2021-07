Ufficiale – PSG | Hakimi ha firmato fino al 2026

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale: #Hakimi passa dall'#Inter al #Psg - GoalItalia : La storia tra #Hakimi e l'Inter finisce dopo un solo anno ????? Il trasferimento al #PSG è ufficiale ?????? - CB_Ignoranza : UFFICIALE: Hakimi è un nuovo calciatore del PSG ?? #Hakimi #Psg - zamborey : ???? UFFICIALE ???? @AchrafHakimi è un nuovo giocatore del @PSG_inside Il terzino ex @Inter ha firmato un contratto f… - JCruijff14 : Tra la bambina che piange e Hakimi ufficiale al Psg in questo momento potrei fare una strage -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale PSG

fatta per il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint - Germain, preannunciato ieri dal giocatore attraverso Twitter con un post pubblicato alle 14.19 che ritraeva un piccolo aereo in fase di decollo.Commenta per primo Dopo il, anche l'Inter ufficializza il trasferimento di Achraf Hakimi. Tramite un comunicato, infatti, il club nerazzurro ha spiegato: 'FC Internazionale Milano comunica la cessione di Achraf Hakimi al ...(ANSA) – MILANO, 06 LUG – Ora è ufficiale: Achraf Hakimi è un giocatore del Paris Saint-Germain. L’Inter ha infatti confermato, con una nota, la cessione dell’esterno marocchino al club francese, in u ...Niente più derby sulla fascia tra Theo Hernandez e Achraf Hakimi. Il terzino marocchino è ufficialmente un nuovo giocatore del Psg ...