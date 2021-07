UFFICIALE – Niente Napoli per Junior Firpo: ha firmato con il Leeds, le cifre (Di martedì 6 luglio 2021) Niente Napoli per Junior Firpo, il terzino sinistro ha firmato con il Leeds. Contratto per 15 milioni di euro con un 20% sulla futura rivendita. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 luglio 2021)per, il terzino sinistro hacon il. Contratto per 15 milioni di euro con un 20% sulla futura rivendita. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

