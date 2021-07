Ufficiale il Samsung Galaxy F22: buon device a piccolo prezzo (Di martedì 6 luglio 2021) Il Samsung Galaxy F22 è stato ufficalizzato, anche se, per adesso, solo per il mercato indiano. Quello che piace di più di questo prodotto è il prezzo, pari localmente a 12,499 INR, il corrispettivo di circa 141 euro al cambio attuale. Il device è provvisto di uno schermo sAMOLED da 6,4 pollici HD+ Infinity-U con frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Helio G80. Le configurazioni in cui il Samsung Galaxy F22 verrà reso disponibile sono due, di cui la prima con 4GB di RAM e 64GB di storage interno, e la seconda con 6GB di RAM e 128GB di memoria. Il telefono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 luglio 2021) IlF22 è stato ufficalizzato, anche se, per adesso, solo per il mercato indiano. Quello che piace di più di questo prodotto è il, pari localmente a 12,499 INR, il corrispettivo di circa 141 euro al cambio attuale. Ilè provvisto di uno schermo sAMOLED da 6,4 pollici HD+ Infinity-U con frequenza di refresh rate a 90Hz, ed è spinto dal processore MediaTek Helio G80. Le configurazioni in cui ilF22 verrà reso disponibile sono due, di cui la prima con 4GB di RAM e 64GB di storage interno, e la seconda con 6GB di RAM e 128GB di memoria. Il telefono ...

