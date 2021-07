Ufficiale | Fiorentina | Burdisso è il nuovo direttore tecnico

(Di martedì 6 luglio 2021) Innesto in dirigenza per lache ha ufficializzato l’ingaggio di Nicolásche ricoprirà il ruolo didel club. Dopo l’esperienza in Argentina, nel Boca Juniors, per l’ex difensore una nuova opportunità in Italia con la squadra viola. Nicolásè ildella#ForzaViola #pic.twitter.com/VtrtZeZ0vX — ACF(@acf) July 6, 2021 FOTO: TwitterL'articolo ...

Con questo tweet la annuncia ufficialmente l'ingresso in società di Nicolas Burdisso, che svolgerà l'incarico di Direttore Tecnico. L'ex DS del Boca Juniors è già in città da qualche giorno e ha già ...