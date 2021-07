UFFICIALE: Bologna nuovo attaccante per Mihajlovi? (Di martedì 6 luglio 2021) Con un comunicato UFFICIALE pubblicato sul proprio sito il Bologna ha comunicato l’acquisto del suo nuovo attaccante, Sydney Van Hooijdonk, arriverà a parametro zero dal Nac Breda. Col il Bologna il calciatore ha firmato un contratto quadriennale da 400.000 euro a stagione. Sydney Van Hooijdonk: chi è il nuovo attaccante del Bologna Sydney Van Hooijdonk è un attaccante Olandese classe 2000. Il giovane ha esordito in Erdevise nel 2018 con il Nac Breda collezionando 12 presenze e 0 gol. Dopo la retrocessione della sua squadra Eerste ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Con un comunicatopubblicato sul proprio sito ilha comunicato l’acquisto del suo, Sydney Van Hooijdonk, arriverà a parametro zero dal Nac Breda. Col ilil calciatore ha firmato un contratto quadriennale da 400.000 euro a stagione. Sydney Van Hooijdonk: chi è ildelSydney Van Hooijdonk è unOlandese classe 2000. Il giovane ha esordito in Erdevise nel 2018 con il Nac Breda collezionando 12 presenze e 0 gol. Dopo la retrocessione della sua squadra Eerste ...

