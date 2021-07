UE | presentato nuovo standard europeo per i Green Bond

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea haunper icon l’obiettivo di favorire gli investimenti in progetti che aiuteranno l’Unione europea a raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio a metà secolo. Ilregolamento, che potrà essere adottato su base volontaria, mira a creare un goldper le aziende e i governi che desiderano raccogliere fondi per progetti e programmi rispettosi dell’ambiente. “In questo decennio, stimiamo che l’Europa avrà bisogno di circa 350 miliardi di euro di ...

Advertising

SACEgroup : RT @IpsosItalia: L’8 luglio si terrà il #webinar: 'Vino e Spirits: le sfide di un’eccellenza italiana' presentato da @mediobanca, @SACEgrou… - CdT_Online : Il nuovo attaccante del Lugano Demba Ba si è presentato alla stampa: la scelta di Cornaredo, il ruolo di Novoselski… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Presentato ufficialmente il nuovo libro su Villa Caldogno - infoitscienza : Nintendo Switch OLED: presentato il nuovo modello! - GazzettadellaSp : Il secondo volume di “Un mondo nuovo, una speranza appena nata” presentato alla Maggiolina -

Ultime Notizie dalla rete : presentato nuovo

F.C. Crotone

La Commissione europea haunstandard europeo per i Green Bond con l'obiettivo di favorire gli investimenti in progetti che aiuteranno l'Unione europea a raggiungere l'azzeramento delle emissioni nette di ...statoufficialmente alla stampa, questa mattina nella sala conferenze della sede rossoblù, ilallenatore del Crotone Francesco Modesto. A fare gli onori di casa, il Presidente Gianni ...È stato ufficialmente presentato il nuovo allenatore della squadra blucerchiata. Si tratta di Antonio Cincotta, 36 anni, in arrivo dalla Fiorentina femminile. Nella città gigliata, nel quinquennio 201 ...Dal 15 al 19 luglio l’Associazione Editori Sardi organizza una kermesse dedicata alla vasta dimensione, letteraria e culturale, del Mediterraneo e alle contaminazioni tra popoli e culture unite da uno ...