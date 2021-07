Uccise una coppia anziana per pagare il viaggio a Disneyland della figlia: poliziotta all’ergastolo (Di martedì 6 luglio 2021) È stata condannata all’ergastolo l’ufficiale di polizia argentina che ha rapinato ed ucciso a Buenos Aires una coppia anziana per pagare il viaggio a Disneyland alla figlia quindicenne. La sentenza della corte argentina arriva a due anni dall’omicidio, quando la donna pensò bene di fare il regalo di compleanno alla ragazza, rubando tra i 70 e gli 80.000 dollari alla coppia mal capitata. Le accuse a carico di Sonia Rebeca Soloaga, la mamma poliziotta di 36 anni, sono state rapina, omicidio aggravato e falsa denuncia, sporta ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 luglio 2021) È stata condannatal’ufficiale di polizia argentina che ha rapinato ed ucciso a Buenos Aires unaperilallaquindicenne. La sentenzacorte argentina arriva a due anni dall’omicidio, quando la donna pensò bene di fare il regalo di compleanno alla ragazza, rubando tra i 70 e gli 80.000 dollari allamal capitata. Le accuse a carico di Sonia Rebeca Soloaga, la mammadi 36 anni, sono state rapina, omicidio aggravato e falsa denuncia, sporta ...

