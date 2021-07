Tv: morte Losito, produttore Tarallo interrogato in procura Roma (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - interrogatorio in procura a Roma per il produttore televisivo Alberto Tarallo, indagato per istigazione al suicidio nell'ambito del fascicolo sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, trovato senza vita nella sua casa Romana l'8 gennaio 2019. Nei giorni scorsi il pm Carlo Villani ha disposto alcune acquisizioni documentali, eseguite dalla Guardia di Finanza, nei confronti del fondatore della società Ares. L'inchiesta è partita in seguito alle dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall'attrice Rosalinda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug. (Adnkronos) -rio inper iltelevisivo Alberto, indagato per istigazione al suicidio nell'ambito del fascicolo sulladello sceneggiatore Teodosio, trovato senza vita nella sua casana l'8 gennaio 2019. Nei giorni scorsi il pm Carlo Villani ha disposto alcune acquisizioni documentali, eseguite dalla Guardia di Finanza, nei confronti del fondatore della società Ares. L'inchiesta è partita in seguito alle dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall'attrice Rosalinda ...

