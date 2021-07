Tv in lutto, il giovane attore trovato morto in casa a 23 anni: “Ti ricorderemo per sempre” (Di martedì 6 luglio 2021) “Il mio cuore è in frantumi e scrivere questo mi sembra così sbagliato e non so nemmeno cosa dire. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore”. “Non c’era una persona che abbia amato di più su questa terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”. Con queste parole la sorella dell’attore ha annunciato la scomparsa del fratello, astro nascente del cinema popolare per aver recitato nella serie del 2017 Mani. Tantissimi i messaggi di cordoglio, con la figlia della ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) “Il mio cuore è in frantumi e scrivere questo mi sembra così sbagliato e non so nemmeno cosa dire. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore”. “Non c’era una persona che abbia amato di più su questa terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”. Con queste parole la sorella dell’ha annunciato la scomparsa del fratello, astro nascente del cinema popolare per aver recitato nella serie del 2017 Mani. Tantissimi i messaggi di cordoglio, con la figlia della ...

