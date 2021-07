Tv: ascolti, a 'Temptation Island' prime time, oltre 2,5 mln per 'Carramba! Che sorpresa' (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Canale5 con 'Temptation Island' ha vinto la prima serata di ieri sera con 3.526.000 telespettatori e uno share del 23,02%. Secondo gradino per Rai1 che, per omaggiare Raffaella Carrà morta ieri a Roma, ha mandato in onda in replica la prima puntata di 'Carràmba! Che sorpresa' trasmessa il 21 dicembre 1995. La trasmissione, iniziata alle 21,55, è stata seguita da 2.581.000 telespettatori (share del 13,78%). Terzo gradino del podio per Rai 2 con 'Hawaii Five-0', visto da 1.395.000 telespettatori (share del 6,55%). A seguire, su Retequattro ''Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.220.000 telespettatori e uno share del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Canale5 con '' ha vinto la prima serata di ieri sera con 3.526.000 telespettatori e uno share del 23,02%. Secondo gradino per Rai1 che, per omaggiare Raffaella Carrà morta ieri a Roma, ha mandato in onda in replica la prima puntata di 'Carràmba! Che' trasmessa il 21 dicembre 1995. La trasmissione, iniziata alle 21,55, è stata seguita da 2.581.000 telespettatori (share del 13,78%). Terzo gradino del podio per Rai 2 con 'Hawaii Five-0', visto da 1.395.000 telespettatori (share del 6,55%). A seguire, su Retequattro ''Quarta Repubblica' ha ottenuto 1.220.000 telespettatori e uno share del ...

