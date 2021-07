Tv: al via riprese ‘La sposa’, co-produzione Rai Fiction – Endemol Shine Italy con Serena Rossi (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Sono iniziate a Roma, per proseguire in Puglia e Piemonte, le riprese de La Sposa, la nuova serie di Rai 1 in tre serate coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, con protagonisti Serena Rossi e Giorgio Marchesi per la regia di Giacomo Campiotti. Il soggetto di serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. ‘La sposa’ è una storia d’amore, un toccante racconto di riscatto femminile e familiare ambientato alla fine degli anni Sessanta e ispirato al fenomeno dei ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Sono iniziate a Roma, per proseguire in Puglia e Piemonte, lede La Sposa, la nuova serie di Rai 1 in tre serate coprodotta da Rai, con protagonistie Giorgio Marchesi per la regia di Giacomo Campiotti. Il soggetto di serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca. ‘Laè una storia d’amore, un toccante racconto di riscatto femminile e familiare ambientato alla fine degli anni Sessanta e ispirato al fenomeno dei ...

