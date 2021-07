Turismo, il ministro Franceschini: Nei prossimi 20 o 30 anni Napoli ne sarà una delle capitali (Di martedì 6 luglio 2021) “Napoli sarà una delle capitali del Turismo dei prossimi 20 o 30 anni. Ha tutta la storia, la bellezza e l’arte per esserlo”. A margine della cerimonia di riapertura della chiesa di San Gennaro, all’interno del Real bosco di Capodimonte, il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, esalta le potenzialità del capoluogo campano e assicura che, su Napoli, l’impegno dello Stato continuerà. “Ci sono gia’ dei fondi, che si stanno spendendo bene – aggiunge – Capodimonte sara’ uno dei perni di questa crescita”. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) “unadeldei20 o 30. Ha tutta la storia, la bellezza e l’arte per esserlo”. A margine della cerimonia di riapertura della chiesa di San Gennaro, all’interno del Real bosco di Capodimonte, ildei Beni culturali, Dario, esalta le potenzialità del capoluogo campano e assicura che, su, l’impegno dello Stato continuerà. “Ci sono gia’ dei fondi, che si stanno spendendo bene – aggiunge – Capodimonte sara’ uno dei perni di questa crescita”. ...

