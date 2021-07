Tunisia, così la variante Delta rovina la stagione estiva (Di martedì 6 luglio 2021) La già precaria economia tunisina ha subito in questi giorni un altro duro colpo vedendo saltare improvvisamente la stagione turistica programmata quest’anno, per i mesi estivi, a causa di un’impennata dei contagi per la variante Delta del Covid-19. Il presidente dell’associazione tunisina delle Agenzie di viaggio, Jaber Atosh, ha denunciato che nei giorni scorsi sono arrivate più di 2 mila cancellazioni delle prenotazioni per le vacanze estive a causa del modo con il quale il governo sta affrontando questa crisi. I media tunisini mostrano gli ospedali pieni di pazienti colpiti da questa variante del Covid-19, molti dei ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021) La già precaria economia tunisina ha subito in questi giorni un altro duro colpo vedendo saltare improvvisamente laturistica programmata quest’anno, per i mesi estivi, a causa di un’impennata dei contagi per ladel Covid-19. Il presidente dell’associazione tunisina delle Agenzie di viaggio, Jaber Atosh, ha denunciato che nei giorni scorsi sono arrivate più di 2 mila cancellazioni delle prenotazioni per le vacanze estive a causa del modo con il quale il governo sta affrontando questa crisi. I media tunisini mostrano gli ospedali pieni di pazienti colpiti da questadel Covid-19, molti dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia così Salvini perde chili ma non il vizio di 'sparare' sui migranti: dall'invasione all'Italia campo profughi a cielo aperto Sanno che la Guardia Costiera e le milizie impediscono le partenze dalla costa e così puntano alla Tunisia'. Nell'area di confine tra Libia e Tunisia vige, ormai da tempo, un patto d'azione tra ...

Covid, Israele: Pfizer perde efficacia contro la variante Delta. In Russia nuovo record di morti Viene così aggiornato a 139.316 il bilancio totale delle vittime. Quasi doppio, rispetto alle cifre ... +72% in una settimana), Tunisia (5.230 casi al giorno,+52%) e Sudafrica, dove sono concentrati ...

