“Troppe dosi non usate che restano nei frigoriferi | aumentare sforzi per convincere gli europei a fare il vaccino” | l’appello di von der Leyen

La campagna vaccinale "è diventata un successo" e i divari che c'erano fino a poco tempo fa con la Gran Bretagna si sono sensibilmente ridotti. A dirlo è Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento europeo. La presidente della Commissione ribadisce l'importanza della vaccinazione per "lasciarsi alle spalle la pandemia" e quindi "non dobbiamo assolutamente cedere". "Non dobbiamo assolutamente cedere, ci sono ancora notevoli differenze nei Paesi membri – ha aggiunto -, nel frattempo si sta diffondendo la variante Delta e troppe dosi non vengono usate e restano nei frigoriferi.

