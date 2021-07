Trasporto aereo: sindacati, alta adesione con centinaia voli cancellati, mobilitazione continua (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "alta partecipazione al nuovo sciopero, questa volta di 24 ore del Trasporto aereo, con centinaia di voli cancellatti e con presidi molto partecipati negli aeroporti di Fiumicino, Linate, Firenze e nei principali scali del Paese". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo sulla protesta indetta a difesa "a difesa dei lavoratori di Alitalia e Air Italy come di Blue Panorama e Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/Malta Air, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "partecipazione al nuovo sciopero, questa volta di 24 ore del, condicancellatti e con presidi molto partecipati negli aeroporti di Fiumicino, Linate, Firenze e nei principali scali del Paese". Lo riferiscono unitariamente Filt Cgil Fit Cisl, Uiltrasporti e Uglsulla protesta indetta a difesa "a difesa dei lavoratori di Alitalia e Air Italy come di Blue Panorama e Air Dolomiti e Neos ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryan Air/MAir, ...

