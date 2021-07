Transizione sostenibile della filiera: siglato l’accordo tra Intesa Sanpaolo e Gucci (Di martedì 6 luglio 2021) Gucci e Intesa Sanpaolo rinnovano la loro collaborazione a favore delle eccellenze italiane mettendo per la prima volta al centro la Transizione della filiera produttiva verso pratiche sostenibili e inclusive. l’accordo annunciato oggi, unico in Italia, si pone l’obiettivo di supportare le aziende della filiera Gucci a intraprendere un percorso di miglioramento della propria sostenibilità sociale e ambientale attraverso l’attuazione di azioni e interventi concreti, coerenti con le direttrici del Piano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021)rinnovano la loro collaborazione a favore delle eccellenze italiane mettendo per la prima volta al centro laproduttiva verso pratiche sostenibili e inclusive.annunciato oggi, unico in Italia, si pone l’obiettivo di supportare le aziendea intraprendere un percorso di miglioramentopropria sostenibilità sociale e ambientale attraverso l’attuazione di azioni e interventi concreti, coerenti con le direttrici del Piano ...

Advertising

SaraCanella3 : RT @CImprovenet: Gli spazi del Galdi Village - A Place to Fill hanno accolto una delle tappe del roadshow 2021, iniziativa che coinvolge le… - etaflorence : La Rete Nazionale per l’ Agrivoltaico sostenibile ha preparato una proposta di emendamento da presentare al Ministe… - Italpress : Gucci e Intesa Sanpaolo, accordo per transizione sostenibile filiera - fisco24_info : Gucci e Intesa Sanpaolo, accordo per transizione sostenibile filiera: Gucci e Intesa Sanpaolo rinnovano la loro col… - cislromagna : Oggi manifestazione naz. a Roma in occasione dello sciopero per le tutele e i diritti dei lavoratori degli appalti… -