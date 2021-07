Tragedia sfiorata per Guenda Goria e il fidanzato Mirko: il racconto (Di martedì 6 luglio 2021) Brutta avventura per Guenda Goria, che ha raccontato quanto successo in alcune storie pubblicate su Instagram. La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta attualmente si trova in vacanza in Sicilia assieme al suo nuovo fidanzato, il video-maker Mirko Gancitano. Proprio qui, la coppia ha rischiato un brutto incidente in barca. Solo per pura fortuna non è successo nulla: bastavano pochi centimetri perché fosse una Tragedia. La brutta avventura il mare di Guenda Goria e del fidanzato Mirko Gancitano “Siamo sotto shock” sono ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 luglio 2021) Brutta avventura per, che ha raccontato quanto successo in alcune storie pubblicate su Instagram. La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta attualmente si trova in vacanza in Sicilia assieme al suo nuovo, il video-makerGancitano. Proprio qui, la coppia ha rischiato un brutto incidente in barca. Solo per pura fortuna non è successo nulla: bastavano pochi centimetri perché fosse una. La brutta avventura il mare die delGancitano “Siamo sotto shock” sono ...

Advertising

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA: Tragedia sfiorata per la sorella di #EmilianoSala ? Tentato suicidio per la ragazza, ricovero in gravi con… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM'ORA: Tragedia sfiorata per la sorella di #EmilianoSala ? Tentato suicidio per la ragazza, ricovero in gravi con… - LeBombeDiVlad : ?? ULTIM'ORA: Tragedia sfiorata per la sorella di #EmilianoSala ? Tentato suicidio per la ragazza, ricovero in grav… - AntonioDeComite : #ufotwitter Tragedia sfiorata per una quasi collisione in volo tra un aereo di linea e un UFO. È accaduto all'aerop… - lovelyanimehd : Ragazzo allontanato dalla piscina, torna con una spranga e un seghetto: tragedia sfiorata -