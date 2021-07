Tra i primi sviluppatori della tecnologia mRNA ora cancellato dai “libri di storia” per aver messo in discussione la campagna vaccinale. Siamo al revisionismo (Di martedì 6 luglio 2021) L’11 giugno 2021, uno degli scienziati che ha contribuito allo sviluppo della tecnologia del vaccino mRNA, 1 Dr. Robert Malone, ha parlato sul podcast DarkHorse dei potenziali pericoli delle iniezioni di terapia genica COVID-19 , ospitato da Bret Weinstein, Ph.D. Il podcast è stato rapidamente cancellato da YouTube e Weinstein ha ricevuto un avvertimento. Censurare una discussione scientifica con chi ha contribuito alla scoperta della tecnologia utilizzata per produrre questi sieri COVID-19 è oltremodo scioccante. Ma la censura di Malone va anche oltre. Come ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) L’11 giugno 2021, uno degli scienziati che ha contribuito allo sviluppodel vaccino, 1 Dr. Robert Malone, ha parlato sul podcast DarkHorse dei potenziali pericoli delle iniezioni di terapia genica COVID-19 , ospitato da Bret Weinstein, Ph.D. Il podcast è stato rapidamenteda YouTube e Weinstein ha ricevuto un avvertimento. Censurare unascientifica con chi ha contribuito alla scopertautilizzata per produrre questi sieri COVID-19 è oltremodo scioccante. Ma la censura di Malone va anche oltre. Come ...

Advertising

WeCinema : Domani il via alla 74° edizione del @Festival_Cannes, con 'Annette' di Leo Carax. #AdamDriver e #MarionCotillard tr… - chetempochefa : Grande Matteo #Berrettini che vola ai quarti di finale a Wimbledon ???? Erano 23 anni che un tennista italiano non a… - LegaSalvini : ALESSANDRO SALLUSTI: 'SARÒ TRA I PRIMI FIRMATARI DEI #REFERENDUMGIUSTIZIA' ?? Vieni a firmare i 6 referendum ai ga… - magicaGrmente22 : RT @ResPubl79983835: Tra i primi sviluppatori della tecnologia mRNA ora cancellato dai 'libri di storia' per aver messo in discussione la c… - MercPat : RT @noitre32: Tra i primi sviluppatori della tecnologia mRNA ora cancellato dai 'libri di storia' per aver messo in discussione la campagna… -