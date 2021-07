Tra commercio e geopolitica: le nazioni Asean nell’Indo-pacifico (Di martedì 6 luglio 2021) Una polveriera che potrebbe esplodere da un momento all’altro: così è stato più volte definito il Mar Cinese Meridionale, uno dei teatri più caldi del XXI secolo. Sulle cui acque si gioca una fondamentale parte della competizione geostrategica tra Stati Uniti e Cina e insistono le volontà di potenza di diverse potenze in ascesa. Rotte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 6 luglio 2021) Una polveriera che potrebbe esplodere da un momento all’altro: così è stato più volte definito il Mar Cinese Meridionale, uno dei teatri più caldi del XXI secolo. Sulle cui acque si gioca una fondamentale parte della competizione geostrategica tra Stati Uniti e Cina e insistono le volontà di potenza di diverse potenze in ascesa. Rotte InsideOver.

Advertising

JPCK72 : RT @Theskeptical_: @ClaBacchio @lorenzlu @Meleagro3 @GranatinMarco @AzzurraBarbuto @LucaBizzarri Forse non ti è chiara la differenza tra au… - gatasch : RT @Theskeptical_: @ClaBacchio @lorenzlu @Meleagro3 @GranatinMarco @AzzurraBarbuto @LucaBizzarri Forse non ti è chiara la differenza tra au… - Theskeptical_ : @ClaBacchio @lorenzlu @Meleagro3 @GranatinMarco @AzzurraBarbuto @LucaBizzarri Forse non ti è chiara la differenza t… - Carmela_oltre : RT @lorenz_frigerio: La #ndrangheta è padrona del commercio di #cocaina nel mondo. Nel 2008 #USA la inseriscono nella #blacklist del #narco… - Fra7russo : RT @TIG_italia: I Digital Summit Regionali di @TIG_italia attivano un confronto tra i principali attori dell'ecosistema digitale: PA Centra… -