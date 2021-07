Toyota avvia la produzione di Yaris Cross

(Di martedì 6 luglio 2021)Motor Manufacturing France (TMMF) ha iniziato ladi, il nuovo SUV compatto dal design urban che sarà lanciato in Europa ad agosto. Un significativo investimento aggiuntivo di 400 milioni di euro è stato compiuto per consentire lacontemporanea di due modelli sulla stessa linea nello stabilimento – ladi quarta generazione e la nuovissima– portando la capacità produttiva annuale di TMMF a 300.000 veicoli. Progettata e sviluppata per soddisfare le esigenze dei clienti ...

