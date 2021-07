Tour de France 2021 | Wout Van Aert | “Sto migliorando | punto alle volate e alla crono finale”

Leggi su oasport

(Di martedì 6 luglio 2021)Vanè ufficialmente uscito di classifica dopo la nona delde. Il belga della Jumbo-Visma avrà ora l’obiettivo delle vittorie di tappa, cercando di affinare al meglio la condizione in vista delle Olimpiadi di Tokyo. La medaglia d’argento agli ultimi Mondiali di Imola, è stato intervista da Wielerflits e ha parlato della sua prima settimana: “Sento che sto, sono sulla strada giusta. Non ho avuto una brutta settimana in sé, ma chiaramente non potevo ancora competere per la vittoria di tappa. Non sono lontano dal cento per cento, anche se essere al meglio ...