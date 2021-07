Tour de France 2021 oggi | Albertville-Valence | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

(Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il giorno di pausa ilderiprende dalla decima tappa la, lunga 190,7 chilometri. Una frazione che, almeno sulla carta, sarà destinata alle ruote veloci. Il finale in volata appare in linea teorica scontata. L’unica difficoltà altimetrica di giornata sarà posizionata dopo 58 chilometri e si tratta del GPM di quarta categoria del Col de Couz lungo 7,4 chilometri con una pendenza media del 2,8%. Dopodiché la strada sarà quasi totalmente pianeggiante, eccezion fatta di uno strappetto a 47 chilometri dal traguardo. Le ultime centinaia di metri sono in leggerissima ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - infoitsport : Tour de France 2021, Alpecin e Deceuninck le più premiate nella prima settimana - RaiDue : @salvatorecarb20 @RaiPlay Ciao Salvatore! Puoi vedere la tappa numero 9 qui ?? - HaieMag : #TourDeFrance : Vincenzo #Nibali quittera la course @HaieMag -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

PERCORSO Come detto in precedenza, la frazione odierna presenta un solo GPM, il quarta categoria del Col de Couz, con i suoi 7,4 chilometri al 2,8%, posizionato dopo 58 chilometri dalla partenza. L'...Dopotutto abbiamo superato numerosi controlli per dimostrare agli scettici che si sbagliano - spiega al Mundo Deportivo - Abbiamo effettuato ben 3 test prima del via del, altri 2 prima della ...La prima settimana di Tour de France 2021 potrebbe aver già deciso la 108a edizione della Grande Boucle. Tadej Pogacar, vincitore lo scorso anno, ha infatti messo in ginocchio gli avversari (alcuni ...Dopo la prima giornata di riposo, il Tour de France 2021 riparte verso la sua seconda settimana con una decima tappa dedicata alle ruote veloci del gruppo. Infatti, l'Albertville-Valence, di 190,7 chi ...