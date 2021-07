Tour de France 2021, Julian Alaphilippe: “Non ho mai pensato di fare classifica e non ho rimpianti” (Di martedì 6 luglio 2021) Julian Alaphilippe è stata la prima maglia gialla del Tour de France 2021. Il Campione del Mondo sembrava pronto a correre per la generale ed invece nelle ultime due tappe ha sofferto molto e praticamente si è tirato fuori da ogni discorso di classifica, che sembrava essere l’obiettivo all’inizio della Grande Boucle. Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha spiegato che lui non ha mai puntato alla classifica generale, come ha detto in un’intervista a Cyclism’Actu: “Non è una sorpresa, non ho mai detto che sarei venuto con l’ambizione di fare ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)è stata la prima maglia gialla delde. Il Campione del Mondo sembrava pronto a correre per la generale ed invece nelle ultime due tappe ha sofferto molto e praticamente si è tirato fuori da ogni discorso di, che sembrava essere l’obiettivo all’inizio della Grande Boucle. Il corridore della Deceuninck-Quick Step ha spiegato che lui non ha mai puntato allagenerale, come ha detto in un’intervista a Cyclism’Actu: “Non è una sorpresa, non ho mai detto che sarei venuto con l’ambizione di...

