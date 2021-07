Tour de France 2021 | il montepremi della corsa | ecco quanto guadagnano i corridori

(Di martedì 6 luglio 2021) Ildelde, che si conferma lapiù importante e soprattutto più ricca nel panorama del ciclismo su strada. Anche quest’anno infatti la Grande Boucle metterà in palio complessivamente 2,228,450 euro, uno sforzo economico importante da parte degli organizzatori di ASO. Ovviamente il premio più importante è quello riservato al vincitore finale: colui che vestirà la maglia gialla sui Campi Elisi di Parigi si porterà infatti a casa 500mila euro. Andiamo però a vedere il dettaglio dei premi in palio alDE ...

de, la favola continua. Terza vittoria di Cavendish e calcio definitivo al "buco nero", al tormento della depressione . Vittoria in volata preparata da un "treno" semplicemente perfetto. ...WOUT VAN AERT (JUMBO - VISMA) VOTO 8 : Oggi abbiamo visto la miglior versione di Van Aert da inizio. Sgomita bene nelle fasi di preparazione dello sprint, riesce a prendere la ruota di Cavendish,...Il velocista tornato alla ribalta raggiunge quota 33 alla Grande Boucle e si porta a meno uno dal record del Cannibale. Tappa di oggi decisa da una volata dopo il grande vento ...Mark Cavendish è letteralmente rinato in questo 2021. Cannonball, in questi primi dieci giorni di Tour de France, è stato uno degli assoluti protagonisti della gara. Il velocista della Deceuninck-Quic ...