Tour de France 2021 | il borsino dei favoriti della tappa di oggi | Cavendish parte in prima fila | Philipsen e Bouhanni le alternative più credibili

(Di martedì 6 luglio 2021)inizia la seconda settimana deldecon la decima, vale a dire l’Albertville – Valence di 190 chilometri. Si tratta di una frazione molto semplice, dal punto di vista altimetrico, adatta alle ruote veloci. Il vento, però, potrebbe essere un fattore in questa frazione. Il grande favorito per il successo parziale non può che essere la maglia verde Mark, il quale, dati i forfait di Merlier e Demare domenica, ha visto crescere ulteriormente le sue chance di eguagliare il record di Eddy Merckx. I rivali principali disaranno Jasper ...

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - RaiSport : ????? Tour de France 2021 La programmazione della 10ª tappa #Albertville > #Valence Guarda su @RaiPlay ??… - Eurosport_IT : Dopo il giorno di pausa il TDF riparte da Albertville ??????????? ?13:00 - Albertville > Valenc (190.7 km) ?? Segui tu… - teresa3345 : La Francia sara tra 25 un paese di imbecilli che si fotografano sotto la TOUR EIFFEL perché li protegga saranno sol… -

DIRETTADE2021: GIORNATA PER I VELOCISTI! Dopo il riposo, ilde2021 riparte oggi, martedì 6 luglio, con la decima tappa Albertville - Valence di 190,7 km , una frazione piuttosto ...DE2021 ALBERTVILLE - VALENCE: PROGRAMMA La decima tappa delde2021 prenderà il via alle ore 11.20 da Albertville, e terminerà intorno alle ore 17.34 circa a Le Creusot. ...Pare, infatti, che Tim Declerq, il potente passisco e belga che ha tirato il gruppo per buona parte della prima settimana di Tour de France, abbia addirittura provato a battere Julien Alaphilippe in ...Oggi inizia la seconda settimana del Tour de France 2021 con la decima tappa, vale a dire l'Albertville - Valence di 190 chilometri. Si tratta di una frazione molto semplice, dal punto di vista altime ...