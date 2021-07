Tour de France 2021, 11° tappa Sorgues – Malaucène: percorso, orari e altimetria (Di martedì 6 luglio 2021) A distanza di cinque anni nel programma del Tour de France ritorna il Mont Ventoux, che sarà scalato per due volte nell'undicesima tappa da Sorgues a Malaucène di 198,6 km. Una frazione ideale per provare un attacco alla maglia gialla, lo sloveno Tadej Poga?ar, nonostante gli ultimi 22 km siano in discesa. Le sedi di tappa dell'11° frazione L'undicesima tappa del Tour de France, in programma mercoledì 7 luglio, partirà da Sorgues, frazione del comune di Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, nel dipartimento della Dordogna nella ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 luglio 2021) A distanza di cinque anni nel programma delderitorna il Mont Ventoux, che sarà scalato per due volte nell'undicesimadadi 198,6 km. Una frazione ideale per provare un attacco alla maglia gialla, lo sloveno Tadej Poga?ar, nonostante gli ultimi 22 km siano in discesa. Le sedi didell'11° frazione L'undicesimadelde, in programma mercoledì 7 luglio, partirà da, frazione del comune di Sorges-et-Ligueux-en-Périgord, nel dipartimento della Dordogna nella ...

