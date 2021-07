Torino | domani altri tamponi e vaccinazione al gruppo squadra | il comunicato

Advertising

albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, 11.10 @RaiUno, scopriremo la “archeologia invisibile” del @museoegizio di Torino. In… - vendesiverdi : RT @ToroGoal: ?? Come da programma, anche nell'intera giornata di domani il @TorinoFC_1906 si dedicherà ai tamponi molecolari e alle visite… - Flavluke : domani a quest’ora sarò a Torino e io sono tristissima - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Come da programma, anche nell'intera giornata di domani il @TorinoFC_1906 si dedicherà ai tamponi molecolari e alle visite… - ToroGoal : ?? Come da programma, anche nell'intera giornata di domani il @TorinoFC_1906 si dedicherà ai tamponi molecolari e al… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino domani

TUTTO mercato WEB

Il bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute per, ... poi giovedì riusciranno a sfondare fin sulle pianure piemontesi e lombarde come a Milano e. ...Da7 luglio è in arrivo una nuova vampata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature ...giovedì riusciranno a sfondare fin sulle pianure piemontesi e lombarde come a Milano e. ...Anche i calciatori del Torino, come da indicazione dell’Autorità Sanitaria, si vaccinano contro il Covid. E’ fissato per domani pomeriggio l’appuntamento per l’intera squadra granata in uno degli hub ...Il Torino, sul proprio sito ufficiale, ha reso noto quale sarà il programma previsto per domani per la squadra granata: come si legge nel comunicato del club nella mattinata ...