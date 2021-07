Torino, al posto dell'ex carrozzeria un nuovo supermercato: nel progetto anche un parcheggio (Di martedì 6 luglio 2021) In via Borgaro al posto di una ex carrozzeria verrà aperto un nuovo supermercato a marchio LIDL. Il via libera definitivo è arrivato durante il consiglio comunale di ieri, lunedì 6 luglio. La ... Leggi su torinotoday (Di martedì 6 luglio 2021) In via Borgaro aldi una exverrà aperto una marchio LIDL. Il via libera definitivo è arrivato durante il consiglio comunale di ieri, lunedì 6 luglio. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Torino posto Medaglia di bronzo per Cristina Meluso del Cs Judo Sanremo Kumiai ... compresa la finale per il terzo - quinto posto dove atterra la forte avversaria dell'Accademia Torino per i secondi necessari a farle indossare una splendida medaglia di bronzo. Il Cs Judo Sanremo ...

Alpinisti in difficoltà sul Dente del Gigante, intervento in corso Il 118 ha attivato un medico che potrà raggiungere il rifugio Torino in caso di necessità. Le ... Sul posto tecnici del Soccorso Alpino valdostano e del Sagf di Courmayeur. Notizia in aggiornamento

Torino, Pellegri è il nuovo team manager: ufficiale Tuttosport UniTo: peggioramenti, problemi e lamentele. Il botta e risposta tra studenti e Rettore Esami e lauree sovrapposte, Erasmus tornati alla base, sistema digitale, costi poco sostenibili e riaperture a rilento. Il resoconto dopo due anni di pandemia ...

Schianto lungo l'autostrada A21: coinvolti tre mezzi pesanti, ferito un camionista STRADELLA. Un camionista è rimasto ferito martedì mattina in un incidente stradale avvenuto l'autostrada A21 Torino-Piacenza, lungo la carreggiata diretta verso il capoluogo piemontese nel tratto pave ...

