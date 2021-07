(Di martedì 6 luglio 2021)ieri sera ha abbandonato da single l’esperienza ae nella prima intervista a caldo rilasciata a WittyTv ha manifestato tutta la sua infantilità. Il ragazzo ha infatti rilasciato dichiarazioni contraddittorie dove da una parte si è dichiarato felice di aver chiuso con, dall’altra dispiaciuto di non averla vista piangere e soffrire per aver ricevuto le corna. “Sono contento di quello che ho fatto, meglio averlo capito ora che fra un anno e mezzo o due e magari la lasciavo più avanti“. Ha dichiaratoriferendosi al tradimento con la single Giulia. ...

Advertising

StraNotizie : Tommaso, le prime parole dopo Temptation Island: “Valentina doveva piangere!” - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Tommaso, le prime parole dopo Temptation Island: 'Valentina doveva piangere!' * - BITCHYFit : Tommaso, le prime parole dopo Temptation Island: 'Valentina doveva piangere!' * - aylaf__ : RT @WittyTV: IN ESCLUSIVA su - aylaf__ : RT @WittyTV: IN ESCLUSIVA su -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso prime

Con l'aggiornamento ad Android TV Pie 9.0 si potrà vedere pure AmazonVideo. Il Box Mi Box S ...Lenci Salve sono un blogger laureato in Economia Aziendale presso l'università di Pisa e ...Eletti è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti delledue puntate di Temptation Island 2021 . Il 21enne ha partecipato al programma condotto da Filippo Bisciglia con la fidanzata ...Una commedia non romantica con Anna Foglietta che rovescia i canoni tradizionali: ecco perché Blackout Love è il titolo di luglio da vedere ...PROMOZIONE - Prime ufficialità della società biancorossa La Maceratese, in vista della prossima stagione, ufficializza le prime conferme. Sono i portieri Sebastiano Farroni, Federico Giustozzi e Matte ...