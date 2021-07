Tommaso lasciato da Valentina ha rivisto la tentatrice Giulia? Le news (Di martedì 6 luglio 2021) Tommaso Eletti è stato senza dubbio l’eroe di questa edizione di Temptation Island , in negativo ovviamente. Perchè è riuscito ad andare oltre qualsiasi pudore, a fare quello che nessuno prima di lui in quasi dieci anni di programma aveva fatto. Non solo si stava palesemente costruendo una relazione parallela mentre la sua fidanzata era nell’altro villaggio ma ha anche avuto l’ardire di presentarsi al falò, dire due frasi sconnesse una dietro l’altra e chiedere persino a Valentina di tornare insieme ( tutto questo dopo aver limonato per giorni con un’altra donna, e forse fatto anche sess0). Un vero eroe insomma, ma di quelli che si trovano solo in certi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021)Eletti è stato senza dubbio l’eroe di questa edizione di Temptation Island , in negativo ovviamente. Perchè è riuscito ad andare oltre qualsiasi pudore, a fare quello che nessuno prima di lui in quasi dieci anni di programma aveva fatto. Non solo si stava palesemente costruendo una relazione parallela mentre la sua fidanzata era nell’altro villaggio ma ha anche avuto l’ardire di presentarsi al falò, dire due frasi sconnesse una dietro l’altra e chiedere persino adi tornare insieme ( tutto questo dopo aver limonato per giorni con un’altra donna, e forse fatto anche sess0). Un vero eroe insomma, ma di quelli che si trovano solo in certi ...

Advertising

aylaf__ : Buonanotte con una piccola gioia ovvero che Valentina ha lasciato Tommaso #Temptationisland - _rawrbieber_ : RT @im_deepdreamer: Il falò di confronto tra Valentina e Tommaso mi ha lasciato l'amaro in bocca avrei voluto che lei lo facesse pentire in… - im_deepdreamer : Il falò di confronto tra Valentina e Tommaso mi ha lasciato l'amaro in bocca avrei voluto che lei lo facesse pentir… - beommye : RT @djorggk: tommaso dopo essere stato lasciato dalla tipa che ha cornificato due ore prima perché si è messa un costume per andare in spia… - anicestellat0 : di merda per diverso tempo e cercava ancora di giustificarlo, lo ha lasciato alla fine e ne sono felice ma per quan… -